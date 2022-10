Elisabetta Canalis e il marito in crisi? Sui social spunta un indizio che potrebbe dare una risposta alla domanda…

Nelle scorse settimane erano state tante le notizie in merito ad una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri. Sebbene i due non abbiamo rilasciato alcuna intervista e, tantomeno, abbiano detto la loro in via ufficiale, adesso sui social è spuntato un indizio che potrebbe significare qualcosa…

Elisabetta Canalis e il rapporto col marito

Elisabetta Canalis

In queste ore, via social, è arrivato un possibile indizio sul rapporto tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Non si tratta ovviamente di un qualcosa di ufficiale ma di uno semplice scatto che li ritrae insieme dopo tanto tempo.

Poche settimane fa, infatti, le indiscrezioni parlavano addirittura di matrimonio finito e di una crisi che durava da tempo. Adesso, però, i due si sono fatti immortalare in un simpatico scatto di famiglia in compagnia della figlia Skyler Eva.

L’occasione pare essere stata una festa di Halloween. Negli scatti pubblicati e condivise sulle storie social, si vede l’ex Velina felice e sorridente accanto alla piccola Skyler Eva e appunto a suo marito Brian Perri.

“Sono anche le 8.20 del mattino”, scrive la Canalis per “giustificare” un volto non perfetto. Il tono ironico fa capire che, evidentemente, la foto del quadretto di famiglia per lei è un qualcosa di assolutamente normale.

Certo, si tratta solo di una foto e, per giunta di un’occasione, probabilmente, dedicata alla figlia, però potrebbe essere la prova che le voci, forse, si erano sbagliate. Solo il passare del tempo dirà se effettivamente la crisia sia stata superata (ammesso sia mai esistita”. Chi vivrà, vedrà…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna con una festa di questi giorni probabilmente in attesa di quella “ufficiale” di Halloween:

Riproduzione riservata © 2022 - DG