Antonella Fiordelisi è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di un noto volto del mondo del calcio.

Dopo la storia naufragata con Edoardo Donnamaria e dopo i gossip (infondati) sul suo presunto flirt con l’hair stylist Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta del portiere udinese che gioca nel Tottenham, Guglielmo Vicario, che avrebbe conosciuto la scorsa estate.

Negli ultimi tempi l’ex gieffina si sarebbe recata spesso a Londra per far visita alla sua nuova fiamma e, stando a quanto svelato da Alessandro Rosica, i due sarebbero stati avvistati da alcuni fan mentre camminavano per le vie del centro.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha un nuovo amore: l’indiscrezione

Di recente Antonella Fiordelisi aveva fatto sapere di aver dato inizio ad una frequentazione con una nuova fiamma e adesso è emerso che il suo nuovo partner non sarebbe altri che il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, di 27 anni. Proprio per stare al suo fianco, Antonella si recherebbe sempre più spesso a Londra dove, nelle ultime ore, i due sarebbero stati avvistati insieme da alcuni fan (che avrebbero contribuito a diffondere la notizia attraverso i social).

Per Antonella Fiordelisi quella con il portiere potrebbe essere la prima storia importante dopo la dolorosa fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria, sbocciata all’interno del GF Vip. Di recente lei è finita al centro del gossip anche per un presunto flirt con Antonino Spinalbese, ma lei stessa ha smentito la questione.