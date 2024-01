Gianmarco Tamberi si è mostrato mentre accarezzava un cucciolo di leone, ed è stato travolto da una vera e propria ondata di polemiche.

L’altista campione olimpico Gianmarco Tamberi ha pubblicato sui social alcune foto che lo ritraggono con un cucciolo di leone tra le braccia e gli scatti in questione hanno presto fatto il pieno di like sui social. Tra i commenti ricevuti da Tamberi c’è però anche chi ha messo in guardia il campione per il suo comportamento verso il cucciolo di leone, e un’etologa è intervenuta sotto al suo post affermando:

“Mi hanno segnalato il tuo post e purtroppo devo arrivare a fare la scienziata antipatica. (…) Tantissime nuove inchieste e ricerche scientifiche hanno dimostrato che tutte le strutture in cui sono ospitati animali selvatici in cattività e in cui è possibile interagire con loro non sono veri centri di recupero, questo poiché gli animali selvatici anche se recuperati (sempre che lo siano davvero) e anche se non possono essere reinseriti in natura non devono MAI interagire con l’essere umano. In alcun modo”.

Gianmarco Tamberi: le foto con il leone

L’atleta Gianmarco Tamberi è stato travolto da una vera e propria ondata di polemiche per una foto in cui è ritratto con un cucciolo di leone tra le braccia e, in queste ore, anche un’etologa è intervenuta tra i commenti al suo post per spiegare come mai simili centri rappresentino un problema per gli animali.

“Tutti noi non avevamo la più pallida idea che questi centri di recupero non fossero in realtà tali. Abbiamo fatto la visita e giocato con i cuccioli di leoncino ignari di tutto quello che ci stai dicendo”, ha risposto Tamberi, e ancora: “Ho voluto mettere fissato in alto il tuo commento così che tutti possano leggere le parole di una professionista e magari evitare il nostro errore. Per quanto abbracciare e giocare con un leoncino sia stata un’esperienza fantastica, leggendo le tue parole ha tutto un senso diverso”. Sui social in tanti hanno lodato il gesto del campione e le parole dell’etologa, che ha spiegato come mai simili azioni rappresentino un grave pericolo per gli animali selvatici.