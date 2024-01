Giulia De Lellis ha spento 28 candeline e per l’occasione ha organizzato un party esclusivo in casa sua.

Giulia De Lellis non ha badato a spese per i preparativi relativi alla sua 28esima festa di compleanno e, in queste ore, ha condiviso sui social le foto e i video del party esclusivo, che si è tenuto alla presenza dei suoi amici più cari e dell’immancabile fidanzato, Carlo Beretta. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto i loro auguri all’influencer e sono curiosi di saperne di più sul suo conto.

Giulia De Lellis: il compleanno

Giulia De Lellis ha mostrato ai fan dei social i dettagli e i retroscena relativi al party del suo 28esimo compleanno e ha fatto il pieno di like. L’influencer ha festeggiato circondata dai suoi affetti più cari e dal fidanzato Carlo Beretta, con cui fa coppia fissa ormai dal 2020.

Al momento i due sembrano essere più innamorati ed uniti che mai, ma lei non ha ancora svelato se e quando convoleranno a nozze e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più. L’influencer e il rampollo della famiglia di Beretta si sono conosciuti grazie all’ex di lei, Andrea Damante, che era uno dei migliori amici dello stesso Carlo. In seguito al fidanzamento di Giulia con Carlo, il dj veronese avrebbe interrotto i rapporti con entrambi e oggi è legato all’attrice Elisa Visari.