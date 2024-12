Ecco quanto guadagna Antonella Clerici, uno dei volti più amati della Rai e conduttrice di È sempre mezzogiorno e gli spin-off di The Voice.

Uno dei volti più amati della Rai è senza dubbio quello di Antonella Clerici. La conduttrice negli anni ha presentato diversi programmi di successo, da La prova del cuoco ad Affari Tuoi, passando per diverse edizioni del Festival di Sanremo. Ora la si può vedere su Rai 1 con È sempre mezzogiorno, il programma che ha di fatto sostituito La prova del cuoco e anche con gli spinoff del talent The Voice come The Voice Kids e The Voice Generation. Ma quanto guadagna Antonella Clerici per il suo lavoro alla Rai? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Antonella Clerici

A rivelare il compenso di Antonella Clerici per condurre ogni giorno, da lunedì al venerdì, È sempre mezzogiorno è stato il settimanale NuovoTV: secondo quanto riferito dal giornale, la conduttrice ricevere un compenso di 1,5 milioni di euro all’anno. Ma non è tutto, allo stipendio per la conduzione che va in onda su Rai 1 all’ora di pranzo vanno aggiunti anche i cachet per le varie ospitate negli altri programmi che, sempre secondo NuovoTv, sarebbero di 50.000 euro per ogni presenza.

Antonella Clerici

Non è invece noto quanto guadagna Antonella Clerici per presentare The Voice. Lo stipendio percepito per presentare È sempre mezzogiorno è lo stesso che la conduttrice percepiva quando presentava La prova del cuoco.

Ma sono molti anche i soldi che la presentatrice fa guadagnare alla Rai, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Gente: “Quanti soldi faccio guadagnare alla Rai? Tanti, credo. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po’ festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci… Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così”.