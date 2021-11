Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: continua la lite tra Marcello e Armando, mentre per Matteo ci dovrebbero essere le prime esterne.

Nella puntata di oggi, secondo le indiscrezioni del web, al centro studio di Uomini e Donne dovrebbe continuare la lite tra Armando Incarnato e Marcello. Non mancheranno anche Isabella e Biagio per il trono over, mentre Matteo Ranieri dovrebbe mostrare le sue prime esterne con le nuove corteggiatrici.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne

In questa puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, continua la lite tra Armando Incarnato e Marcello. Nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano aveva accusato Marcello di essere falso e di averlo avvistato in vacanza con una sua presunta compagna. A detta del cavaliere avrebbe anche le foto che lo dimostrano ed esce dallo studio per mostrarle a tutti. Cosa accadrà oggi, Armando mostrerà le prove? Per il trono over dovrebbero tornare al centro studio Isabella Ricci per parlare della sua frequentazione con Fabio e Biagio Di Mauro che è ancora in cerca dell’amore. Per il trono classico si dovrebbero cominciare a vedere le prime esterne di Matteo Ranieri che ha cominciato da pochissimo il suo percorso nel dating.

