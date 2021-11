Nuovo appuntamento con Diritto e Rovescio, stasera giovedì 25 novembre, il programma di approfondimento di Rete 4. Tutte le anticipazioni.

Giovedì 25 novembre 2021 su Rete 4 torna Paolo Del Debbio con una nuova puntata di Diritto e Rovescio, programma di informazione che tratterà diversi temi d’attualità con diversi ospiti, in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Focus della puntata sarà il super green pass, argomento caldo in queste ore, insieme al nuovo decreto per contrastare la quarta ondata di Covid nel nostro Paese. Nella puntata del 25 novembre, infatti, si parlerà delle nuove misure e di cosa ha pianificato il governo per scongiurare chiusure generalizzate nel periodo natalizio, con eventuali importanti ricadute economiche e sociali.

Le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Si parlerà, quindi, della nuova ondata di Covid-19 e quindi ampio dibattito anche sui no vax, con una testimonianza esclusiva di uno dei leader di questo movimento.

Nel corso della serata, si tornerà poi a parlare dei problemi di integrazione di alcune comunità rom e della piaga degli occupanti abusivi di case popolari e private: nonostante le molte politiche attive di accoglienza in varie città italiane, una completa inclusione sociale appare, in molti contesti, ancora lontana. Con documenti inediti si racconterà poi del vero e proprio racket delle occupazioni.

Paolo Del Debbio, poi, intervisterà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra gli ospiti anche Licia Ronzulli, Carmela Rozza e Davide Faraone.

