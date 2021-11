Nuovo attesissimo live questa sera 25 dicembre di X Factor, il talent show amatissimo dal pubblico che ospiterà un cantante internazionale. Ecco tutte le anticipazioni.

La quinta puntata della nuova edizione di X Factor andrà in onda questa sera, 25 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e riserverà tantissime sorprese. Un’altra sera carica di emozione e di colpi di scena, ma soprattutto di tanta musica.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Il pubblico attende con ansia il super ospite della serata, annunciato qualche giorno fa: Ed Sheeran, il cantante pluripremiato. Dopo la recente nomination ai Grammy per “Song of the year” per il brano “Bad Habits”, Ed Sheeran atterrerà nel Teatro Repower, protagonista di un set esclusivo creato solo per #XF2021 dove presenterà per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album “=” ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

Tutte le anticipazioni del quinto live

Oltre alla tanto attesa esibizione di Ed Sheeran, stasera a X Factor la gara va avanti e per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sarà una serata come sempre senza un attimo di respiro.

Guidata come sempre dal conduttore Ludovico Tersigni, la puntata sarà divisa in due manche, con un’eliminazione ciascuna, dalle quali usciranno fuori i 5 nomi dei finalisti del 2021.

I cantanti ancora in gara sono gIANMARIA e Le Endrigo per Emma, Bengala Fire ed Erio per Manuel Agnelli, Fellow e Nika Paris per Mika e Baltimora per Hell Raton. Nel corso della prima manche i concorrenti si esibiranno con i loro inediti, mentre nella secondasi esibiranno con alcune cover accompagnati da una Synth Orchestra.

Ecco le canzoni: gIANMARIA porta “Rimmel” di Francesco De Gregori e “Senza saliva” (inedito), Le Endrigo invece “Karma Police” dei Radiohead e “Panico” (inedito), “Don’t star now” di Dua Lipa e “No limit” per Nika Paris, “The scientist” dei Coldplay e “Non farmi andare” (inedito) per Fellow.

Riproduzione riservata © 2021 - DG