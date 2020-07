20 trucchi e rimedi della nonna utili in ogni occasione (sebbene siano di un secolo fa)

Gli antichi rimedi della nonna possono essere sempre utili in ogni occasione, anche se hanno 100 anni. Scopriamoli insieme!

Quante volte è capitato che i “rimedi della nonna” ci hanno fatto risparmiare tempo e denaro? Trucchi per facilitare la vita quotidiana e l’uso di prodotti naturali, facilmente reperibili, sono i due elementi che aiutano a risolvere piccoli grandi problemi. La loro utilità deriva dal passato, in alcuni casi molto remoto: questi infatti possono essere stati pensati più di un secolo fa, e sono stati tramandati di generazione in generazione dai nonni. Ecco quali i sono gli antichi rimedi della nonna che, sebbene abbiano 100 anni, sono quello che ci vuole in ogni occasione!

20 antichi rimedi della nonna per ogni occasione

-La scarpe danno fastidio al piede quando le indossate? Basta attaccare una linguetta di velluto nella parte posteriore dell’interno della scarpa e il problema è risolto.

Scarpe di paillettes

-Una caraffa, se presa e tenuta in mano in malo modo, può sfuggire, cadere e rompersi. Il modo giusto di prenderla è dal manico, con il pollice della mano posizionato all’interno e le altre quattro dita che tengono da fuori (dal manico).

-Come fare una fasciatura a un piede? La tecnica giusta è di passare con la garza sul piede e sulla caviglia in modo che non sia troppo stretta e partendo poco più sopra delle dita salendo verso la caviglia.

–Alleviare il dolore provocato da una distorsione? Bisogna riempire una caraffa di acqua, posizionarla in alto rispetto al punto in cui si prova dolore e far correre una benda dal suo interno fino alla fasciatura.

-Siete dei pittori? Sappiate che per rendere un dipinto ad olio splendente serve passare sopra alla tela una patata cruda, in maniera delicata, e poi pulire con un panno.

–Affettare il pane facilmente? Basta riscaldare la lama del coltello immergendola in un contenitore con l’acqua calda.

–Occhiali appannati (anche con la mascherina)? Passate le lenti con un panno e del sapone. In questo modo preverrete il successivo appannamento.

Pulire gli occhiali

–Vaso in bilico? La soluzione è riempirlo per un terzo con della sabbia. Sarà molto più difficile che cada.

-Per raccogliere i vetri senza tagliarsi, la soluzione è quella di inumidire un panno e passarlo dove ci sono i vetri rotti e raccoglierli.

-Avete un anello al dito che non riuscite più a togliere? Il metodo migliore e infallibile è il sapone. Con calma e pazienza l’anello si sfilerà.

-Uova rotte? Per renderle sode, aggiungete all’acqua in ebollizione dell’aceto. Le uova non si sfalderanno anche se rotte.

-Avete dei bicchieri incastrati? Per evitare che si rompano, riempite di acqua fredda quello più in alto e immergete nell’acqua calda quello più in basso.

–L’umidità è nemica del buon sonno. Come fare per accorgersene prima di di mettersi a letto per la notte? Usate uno specchio. Se si appanna quando è sotto le coperte vuole dire che è umido.

-Dovete togliere un chiodo ma avete paura dello sforzo? Per evitarlo usate una tenaglia e metteteci vicino uno spessore in legno. Facendo leva il gioco è fatto.

-Come si puliscono le scarpe con metodi naturali? Si può usare un mix di latte e bicarbonato e passarlo con un panno sulla superficie della scarpa.

-Avete dei fiori appassiti da poco? Per farli tornare belli in forze, metteteli in un vaso con dell’acqua calda. Dopo qualche minuti tagliate un pezzo di gambo e poi metteteli in una nell’acqua fredda.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/petunia-fiori-balkonblumen-fioriera-817383/

-Avete una candela che non vi sta nel portacandele? Pe farcela entrare immergetela nell’acqua calda per qualche minuto per renderla più morbida e malleabile.

-Per trovare dei fori nelle tubature, basta passarle con del sapone o della schiuma da barba. I fori si noteranno.

-Avete delle scarpe in pelle che fanno un fastidioso rumore? Passateci sopra dell’olio e poi lasciate a bagno la suola sempre nell’olio per una notte intera.

-Per accendere più facilmente il camino, i fogli di giornale devono essere ben arrotolati. La fiamma durerà di più.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.