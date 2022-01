Una voce e un talento indiscusse, il cantante è ormai diventato la star di The voice senior e racconta che se Amadeus lo volesse, sarebbe pronto per Sanremo.

In un intervista rilasciata a Fan Page, Annibale Giannarelli rivela la volontà di esibirsi sul palco dell’Ariston. Il vincitore della seconda edizione di The voice senior ha un talento fuori dal comune e un’esperienza che potrebbe regalare molto al Festival.

Le dichiarazioni di Annibale Giannarelli

Come riporta Fan Page, Annibale Giannarelli rivela la sua volontà di approdare a Sanremo lanciando un messaggio ad Amadeus: “Se gli fa piacere, io sono pronto a fare quello che è più giusto e più bello, a dare un messaggio ben preciso all’Italia e al resto del mondo. Ma non spetta a me bussare la porta o chiedere, sono un semplice cantante musicista e se hanno piacere a fare qualcosa con me, me lo faranno sapere.”

Sul suo rapporto con il coach Gigi D’Alessio, rivela: “Quando sono venuto in Italia quattro anni fa, non avevo neanche la televisione e quindi non conosco nessuno. Ma dalla produzione, quando mi hanno chiesto chi avrei scelto tra i giudici, mi avevano consigliato Gigi D’Alessio trovandola una sensibilità che forse era più giusta per me, che ha fatto il conservatorio, che ha fatto la gavetta: “È Gigi D’Alessio che fa per te”. E così è stato. Abbiamo tanto in comune nel nostro percorso di musica.“

