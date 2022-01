I due sono diventati genitori per la quarta volta e lo annunciano su Instagram con una bellissima foto e dedica alla loro piccola Annabelle.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno vissuto di nuovo la gioia di diventare genitori. Dopo i loro tre maschietti, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, la modella ha dato alla luce la piccola Mia Annabelle. La coppia ha condiviso con un bellissimo post la sua gioia con i fan che li hanno riempiti di affetto e auguri.

L’annuncio su Instagram

Una piccola manina con il braccialetto dell’ospedale spunta su Instagram, è la piccola Mia Annabelle circondata dall’amore dei suoi genitori. Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci la mostrano per la prima volta e allegano anche una bellissima dedica: “Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia” salmo: 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio. È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa !!! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele è ok ora !!! Gli farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà !!”. Ecco il post:

