Janet Jackson torna a parlare del fratello Michael, ma stavolta svela nuovi retroscena sul loro rapporto, che a quanto pare era tossico.

Nel suo prossimo documentario, Janet Jackson si è aperta sulla sua vita privata e su cosa vuol dire avere un cognome famoso. In particolare, ha raccontato del rapporto tra lei e suo fratello Michael, che a quanto pare non era per niente idilliaco.

Nel documentario intitolato proprio “Janet”, la cantante parla per la prima volta di Michael Jackson, il suo controverso fratello che l’ha messa in ombra anche per quanto riguarda la sua carriera. Janet ha rivelato il lato oscuro del cantante, raccontando alcuni particolari episodi.

“Ci sono stati momenti in cui Mike mi prendeva in giro e mi insultava. Maiale, cavallo, troia o maiale, mucca. Lui ne rideva, e anch’io ridevo, ma poi c’era qualcosa dentro di sé che mi avrebbe fatto male. Quando qualcuno dice che sei troppo grassa, ti colpisce.”

A quanto pare, Michael Jackson si prendeva gioco della sorella, soprattutto per quanto riguardava il suo aspetto fisico, cosa che ha fatto molto soffrire la donna negli anni.

Inoltre, Janet Jackson ha svelato cosa vuol dire per lei avere lo stesso cognome del fratello, un personaggio atipico e soprattutto molto controverso, a causa di molteplici accuse nei suoi riguardi per stupro e abuso di minori.

“Abbiamo avuto le nostre vite separate e anche se è mio fratello, questo non ha nulla a che fare con me”

