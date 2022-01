La cantante Noemi oggi compie 40 anni, pochi giorni prima di Sanremo 2022, e sui social scrive una bellissima lettera a sé stessa.

Oggi 25 gennaio Noemi festeggia i suoi 40 anni, ricordando a sé stessa tutte le difficoltà e tutti i successi ottenuti fino ad oggi. In un post sui social, infatti, celebra questo giorno con una dedica molto commovente.

La cantante Noemi è prontissima per tornare a Sanremo 2022, la kermesse canora che inizierà il prossimo martedì 1 febbraio. A pochi giorni dall’inizio, celebra il suo compleanno, un traguardo speciale i 40 anni che sono per lei anche un momento di riflessione.

La star della canzone italiana ha pubblicato una bellissima foto di quando era bambina, seguita da un’immagine di sé stessa oggi, sorridente e sfavillante. Ecco cosa si scrive Noemi: “Cara Veronica. Vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola. i capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male. Ma la notte non dura per sempre. Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità, passioni sfrenate, amicizie senza fine e legami che supereranno tempo e spazio. Scoprirai che chi ti umiliava e chi ti derideva alla fine non aveva ragione, semplicemente non ti capiva. Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti.”

Una lettera bellissima e molto profonda, che dimostra la donna che Noemi è diventata oggi. Tantissimi gli auguri di amici famosi, come quelli di Laura Pausini, Elisa, Fabrizio Moro, Elisabetta Gregoraci, Ana Mena, Giusy Ferreri e tanti altri.

