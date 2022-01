Ha collaborato con importanti Big della musica e ha stregato la giuria di The Voice Senior: ecco chi Annibale Giannarelli.

Sembrava sconosciuto nel mondo dello spettacolo, in realtà ha lavorato con i migliori artisti della musica italiana. Una forte carriera alle spalle e tanto talento: ecco chi è Annibale Giannarelli.

Annibale Giannarelli chi è: biografia e carriera

Annibale Giannarelli nasce a Sassalbo il 9 maggio 1948, sotto il segno del Toro. Di origini italo-australiane ha vissuto a Sydney con la sua famiglia. Ha speso quasi tutta la sua vita per dedicarsi alla musica, lavorando con artisti di spessore. La sua carriera inizia da giovanissimo quando ottiene, a soli 15 anni, il disco d’oro.

Più tardi si è esibito nella sua città come spalla di Mina e Peppino di Capri e Cugini di Campagna. Si è esibito in diversi locali sia in Australia che in Italia, portando la musica tradizionale italiana. Sa suonare piano e fisarmonica con cui accompagna i suoi pezzi. Ha anche creato un gruppo Annibale E I Cantori Moderni ma poi si è distaccato è ha inciso album in solitaria. Per anni, per non farsi riconoscere ha usato lo pseudonimo di Gino Ginetti. L’apice della sua carriera l’ha raggiunta però grazie all’interpretazione dei brani di: Lo chiamavano Trinità…. Lo stesso brano è stato poi utilizzato nella colonna sonora di Django Unchained. Nel 2022 ha deciso di partecipare a The Voice Senior in Italia, dove ha acquisito un notevole successo.

Annibale Giannarelli a The Voice Senior 2

L’artista ha partecipato a The Voice Senior 2022. Ha fatto subito colpo su Gigi D’Alessio che lo ha preso con la sua squadra portandolo in finale. Amatissimo dal pubblico per la sua bellissima interpretazione del brano Immenso, accompagnato al pianoforte. Sui social è diventato popolare proprio grazie alla partecipazione al talent show.

La vita privata di Annibale Giannarelli

Non ci sono informazioni sulla vita privata dell’artista. Non si sa, se è sposato o single e se abbia o meno figli. Non sembra avere simpatia per i social, infatti non ha nessun profilo.

