Giorgio Manetti è stato un protagonista indiscusso di Uomini e Donne. Il motivo è la tormentata storia con Gemma Galgani, a cui oggi il “gabbiano” riserva parole dure e poco cordiali. Il noto cavaliere poi critica anche il programma di Maria De Filippi, proprio per la sua scelta di proporla ancora in tv.

Le dichiarazioni di Giorgio Manetti

Come riporta Fan Page, Giorgio Manetti affonda Gemma Galgani dichiarando: “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione. È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie”.

L’ex cavaliere, dunque, critica non solo la sua ex fiamma ma anche il dating show stesso che la invita ogni anno a prendere parte al trono over. Secondo l’ex volto di Uomini e Donne, la dama torinese dovrebbe cercare l’amore al di fuori del programma e delle telecamere, perchè gli uomini che vengono a corteggiarla vogliono solo visibilità.

Ragione o torto, Manetti è rimasto molto critico nei confronti della Galgani e tra i due sono spesso volati stracci. Gemma risponderà a queste dichiarazioni?

