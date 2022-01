L’imprenditore ha trascorso delle vacanze a cortina, a pochi giorni dalla separazione con Michelle Hunziker ed è stato fotografato accanto ad una donna molto simile a lei.

Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, Tomaso Trussardi potrebbe avere un flirt con una donna molto somigliante a Michelle. L’imprenditore è andato in vacanza a Cortina d’Ampezzo nella casa di Elisabetta Franchi. Tra gli amici della stilista c’è un’assistente bionda che non ha mai lasciato un attimo solo Trussardi.

Tomaso già alla ricerca di un’altra donna?

Al momento sono solo ipotesi e foto senza alcuna conferma, ma è tangibile che Tomaso Trussardi sia stato sempre in compagnia di una donna bionda. Lo testimoniano le paparazzate di Chi, i due tra una cena, una passeggiata e un karaoke sono rimasti sempre appiccicati.

Come riporta Today: “Impossibile per i paparazzi – ben appostati di fronte alla meravigliosa magione di Elisabetta – non notare la presenza fissa accanto a Tomaso in quei giorni: si tratterebbe, stando a quanto scrive Chi, dell’assistente di Elisabetta, “tra l’altro molto somigliante a Michelle”, “la stessa indicata come sua probabile amicizia” da tempo. Ovvero da quando Michelle già non era più presente nella sua vita. Camminate a due nella neve, ma non solo. A Cortina Tomaso sarebbe stato protagonista del soccorso di un cane ferito. “

