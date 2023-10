Domande scomode in diretta in radio per Annalisa che non ha preso benissimo un quesito a proposito della sua vita privata e sul matrimonio.

Sulla bocca di tutti per i suoi tantissimi successi ma anche per il recente matrimonio con Francesco Muglia. Stiamo parlando, naturalmente, di Annalisa che a Radio Zeta si è trovata a fare i conti con alcune domande legate non solo al suo lavoro ma anche alla sua vita privata. Una di queste, proprio, non le è piaciuta e l’ha portata ad “arrabbiarsi” con l’interlocutore.

Annalisa, la domanda sul matrimonio non piace

“Non vorrei essere indiscreto, ma come si concilia la vita della moglie con quella dell’artista?”. Questa la domanda del conduttore dell’emittente radiofonica del gruppo Rtl che ha generato una reazione indispettita di Annalisa.

“Non c’è una vita diversa”, ha detto inizialmente la cantante. “Nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima e meno male direi”.

Non soddisfatto della risposta, l’intervistatore ha aggiunto: “Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare, cosa è meglio dei due? Cosa tiri fuori?”.

A quel punto Annalisa a quel punto sbotta: “Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla”.

non c’è una vita da moglie



La gravidanza ipotizzata

Solamente pochi giorni fa, invece, la cantante aveva parlato a Vanity Fair a proposito delle voci che la volevano in dolce attesa. La donna non ha preso bene quei rumors e aveva spiegato di esserci rimasta piuttosto male: “Se sono stata ferita dai rumors? Il punto della gravidanza un po’ sì, ma soprattutto perché è lo specchio di un retaggio culturale che abbiamo, una certa visione all’antica per cui una si sposa e dopo un mese si aspettano tutti che sia incinta. Poteva succedere tanti anni fa come non potrebbe non succedere mai, ma un po’ più di attenzione su questo tema penso che ci vorrebbe