Il mondo del cinema italiano e dello spettacolo piange il terribile lutto. Morta a 51 anni la famosa attrice di CentoVetrine e Don Matteo.

Televisione, teatro e in generale il mondo dello spettacolo sono in lutto. A 51 anni, la celebre attrice Ketty Roselli è morta a seguito di un brutto male. Il terribile decesso è avvenuto nelle scorse ore con la donna che si è arresa alla lunga malattia. In tanti la ricordano per alcuni importanti ruoli come quello in CentoVetrine ma anche in Don Matteo.

Lutto per il cinema: morta Ketty Roselli

A dare l’annuncio della morte della Roselli sono stati alcuni suoi amici e parenti attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”, si legge nell’emozionante messaggio condiviso.

“Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”.

Nelle parole condivise sui social anche alcune informazioni utili per quanto riguarda il funerale dell’attrice: “Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso: il Teatro Marconi Viale Marconi 698/E Roma Lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00”.

La donna era nata a Torino e aveva debuttato nel mondo dello spettacolo negli anni 90 come ballerina, prendendo parte ad alcuni programmi tv. Successivamente la sua carriera si era sviluppata a teatro e nei musical. Aveva recitato in opere di successo come ‘Jesus Christ Superstar’, ‘Grease’, ‘Serata d’onore’ e ‘Sweet Charity’.

Dal 2009 era entrata a far parte del cast di attori di CentoVetrine dove aveva interpretato il ruolo di una dottoressa fino a luglio 2010. La ricorda anche per ‘Don Matteo’ e per alcuni ruoli come quello nel cast dello spettacolo di Enrico Brignano, ‘Sono romano, ma non è colpa mia’ e ‘Tutto suo padre’.

Nel 2022 aveva preso parte alla serie tv ‘Nero a metà’ con Claudio Amendola e, sempre sotto la direzione del regista e attore, aveva preso parte anche al film ‘I cassamortari’.

Di seguito anche il post Instagram con cui gli amici dell’attrice hanno dato il triste annuncio: