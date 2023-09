Il mondo del cinema in lutto. Ore terribili per il settore che piange la scomparsa di un grande e famoso protagonista della saga di Harry Potter.

Il mondo del cinema in lutto: è morto Michael Gambon, per molti Albus Silente nella famosa saga di Harry Potter. La triste notizia della perdita dell’attore è stata data dalla sua famiglia. L’uomo si è spendo in ospedale all’età di 82 anni.

Lutto per il cinema: è morto Michael Gambon

La notizia della morte di Michael Gambon è arrivata in queste ore. L’uomo, noto attore britannico, era diventato noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Albus Silente nella saga di Harry Potter.

La sua notorietà, però, era precedente al successo del “maghetto” e lo vedeva molto apprezzato per i suoi lavori soprattutto nel Regno Unito. Secondo quanto si apprende, l’attore si è spento all’età di 82 anni in ospedale, dove era stato ricoverato per una polmonite.

Ad annunciare la morte di Gambon, la sua famiglia: “Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente”, hanno scritto sua moglie, lady Gambon, e suo figlio Fergus.

La carriera di Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II fin dal 1998, è stata importantissima ed è durata per decenni. L’uomo, oltre al grande schermo, è stato protagonista anche a teatro e, come sottolineato dall’Ansa, è stata apprezzato anche “come raffinato interprete di Shakespeare”.

Tra i tanti lavori, l’attore si è visto in varie serie tv e alla radio, oltre che al cinema. In oltre mezzo secolo sulle scene, ha vinto fra l’altro 4 premi Bafta, i cosiddetti Oscar britannici.

Sui social sono già tantissimi i commenti per lui e i messaggi d’affetto. I fan di Harry Potter, in particolare, si sono già riversati sulle varie piattaforme per ricordarlo.

