Il pugile è tornato sui social anche con una foto. Le parole di Daniele Scardina e la voglia di tornare alla normalità.

Sta combattendo per tornare alla sua vita. Daniele Scardina lo fa anche pubblicamente dopo che alla fine di febbraio, il 28, aveva avuto un malore in allenamento ed era stato costretto ad una delicatissima operazione per una emorragia cerebrale. King Toretto, campione del pugilato, ha condiviso una sua foto a diversi mesi da quell’intervento e dal coma dal quale si era svegliato con la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare per lui.

Daniele Scardina, il ritorno social

Daniele Scardina

“Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere”. Sono state queste le parole di Scardina che si è scattato una foto a diversi mesi dal periodo nero e da quel giorno del terribile malore che poteva costargli la vita.

Ora, sette mesi dopo l’emorragia cerebrale, King Toretto è tornato a mostrarsi e cercare le forze anche dal suo pubblico con la consapevolezza che il percorso che dovrà fare è ancora lungo.

“La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I’m coming back!”.

Dichiarazioni di grande grinta, tipiche dei campioni e degli sportivi. Inevitabile quindi ricevere tanta stima e supporto da amici e seguaci. “Torna presto”, “Sei un leone”, “Vero King”, alcuni dei commenti ricevuti sotto al suo messaggio.

Di seguito anche il post Instagram del ragazzo che ha subito ricevuto moltissimi messaggi d’affetto: