Ospite di Alessandro Cattelan nel suo programma, Annalisa ha svelato simpatici retroscena sulle sue nozze e sul marito…

Ha iniziato col botto Alessandro Cattelan col suo programma #StaseraceCattelan. Tra gli ospiti dell’ultima puntata andata in onda anche Annalisa. La cantante, bellissima e solare come sempre, ha parlato della sua carriera ma anche della vita privata col recente matrimonio con Francesco Muglia e alcuni retroscena legati proprio alle nozze.

Annalisa, i retroscena svelati a Cattelan

Annalisa

“Un anno fa eri single… Non è uno trovato su Tinder, no?!”. Partita col botto fin da subito l’intervista alla cantante da parte di Cattelan. Una grande ironia che l’ospite ha gradito e alla quale è subito riuscita a replicare.

L’artista, infatti, ha risposto: “No, non l’ho incontrato su Tinder. Ci siamo incontrati sul lavoro. Io dovevo cantare a un evento e c’era anche lui. Poi ci siamo risentiti e rivisti dopo. Durante l’evento c’è stato solo un piacere-piacere”, le parole di Annalisa.

Poi sul rapporto col marito: “Questi primi mesi (dopo il matrimonio ndr) sono belli e non è cambiato nulla, è come prima. Ovviamente c’è stato il giorno del matrimonio, la condivisione con tutte le persone che amiamo. Abbiamo fatto una festa piccola solo per la famiglia e poi giorni dopo la festa con tutti gli amici. A casa bene. Poi è ovvio che ci sono anche le discussioni. Le litigate sono sull’impicciarsi ognuno rispettivamente sul come l’altro dovrebbe gestire le amicizie”.

Non sono mancati anche dei retroscena curiosi. Infatti, pare che durante le nozze sia stato dimentica un rito classico per tale evento: il lancio del bouquet: “La regola è: chi lo prende si sposa”, ha detto Cattelan che ha quindi inscenato con la sua ospite proprio questa tradizione con due ragazzi seduti tra il pubblico.

Di seguito anche un post su X, ex Twitter, con la partecipazione della cantante al programma: