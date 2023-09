Anticipazione boom su Fedez, prossimo ospite di Francesca Fagnani a Belve. Il rapper ha accettato la corte della giornalista.

Nessuno riesce a resistere a Francesca Fagnani. Pare proprio che la giornalista abbia strappato un altro “sì” da parte di chi si appresta a diventare un suo ospite a Belve. Il nome è quello super di Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni. L’anticipazione è stata data in questi minuti da Davidemaggio.it.

Fedez a Belve: il colpaccio di Francesca Fagnani

Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, come detto, Fedez sarà uno dei prossimi ospiti a Belve di Francesca Fagnani. Il giudice di X Factor, e marito di Chiara Ferragni, nonostante le iniziali reticenze a partecipare al programma in prima serata su Rai 2, pur avendo sempre mostrato grande stima per il format, pare si sia fatto convincere. “Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene”, aveva dichiarato in precedenza il rapper che, come detto, ora ha deciso di accettare la proposta della giornalista.

“Ora Federico Lucia sembra aver cambiato idea. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve. Personaggio amato e odiato, spesso al centro di polemiche che lui stesso ama cavalcare, nonché protagonista del gossip: ospitare Fedez significa per la Fagnani avere un piatto ricco nel quale ficcarsi. Attualmente il cantante è giudice di X Factor (stessa casa di produzione di Belve), mentre Prime Video ha da poco rilasciato lo speciale sanremese del reality The Ferragnez in cui viene mostrato il dietro le quinte della sua lite con Chiara Ferragni”, si legge sul sito di DavideMaggio.

