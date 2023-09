Sarà Veronica Gentili il nuovo volto de Le Iene. La conduttrice è pronta alla nuova edizione. Le parole su Berlusconi e non solo.

Partirà il prossimo 3 ottobre la nuova stagione de Le Iene. Al timone ci sarà Veronica Gentili che prenderà, di fatto, il posto di Belen Rodriguez. L’ex volto di ‘Stasera Italia’ e ‘Controcorrente’ sarà affiancato da Max Angioni definitivamente “promosso” dopo l’addio di Teo Mammucari. Intervistata in vista dell’impegno lavorativo, la conduttrice ha spiegato le sue sensazioni rivelando anche qualche interessante retroscena.

Veronica Gentili a Le Iene: da Berlusconi a Belen…

Veronica Gentili

Come detto, la nuova avventura televisiva della Gentili inizierà il prossimo 3 ottobre. La giornalista e conduttrice è pronta e come riportato da diversi media ha rilasciato alcune parole a Chi e DiPiùTv.

Spiccano le dichiarazioni sul momento in cui le è stata comunicata l’intenzione di puntare su di lei per Le iene: “All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti”, ha spiegato l’ex conduttrice di Controcorrente facendo riferimento alla decisione di Pier Silvio Berlusconi sul suo conto. “Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì”.

Non è mancato un passaggio anche su chi ha lasciato il programma, ovvero Belen Rodriguez: “Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne”.

Di seguito anche un post Instagram recente de Le Iene con la nuova coppia di conduttori che terrà compagnia ai telespettatori di Italia Uno: