A Verissimo Silvia Toffanin ha conquistato tutti con la sua bellezza e ha scelto un abito che ha letteralmente conquistato i fan dei social.

Il 9 settembre Silvia Toffanin ha riaperto le danze a Verissimo in tutto il suo splendore e, dopo aver conquistato il pubblico del programma con un abito giallo (indossato durante la prima puntata), ha replicato le conquiste con un abito bianco sfoggiato durante il secondo episodio del suo salotto tv.

L’abito in questione è un capo total white con maniche lunghe e decorazioni tono su tono della maison Michael Kors e il suo prezzo, a quanto pare, non sarebbe accessibile a tutti: il costo ammonterebbe infatti a ben 1045 euro (stando a quanto riporta Fashion Soap Tv). Il look ha fatto il pieno di like tra i fan del programma tv e in tanti hanno lodato la bellezza e il candore della conduttrice.

Silvia Toffanin: l’abito bianco sfoggiato a Verissimo

Silvia Toffanin ha conquistato il pubblico di Verissimo con l’abito da lei sfoggiato nel secondo episodio del programma tv, ossia un abito bianco midi di Michael Kors il cui costo non sarebbe alla portata di chiunque.

La conduttrice lo ha abbinato a dei sandali argento e con glitter di Acquazzurra, e il successo è stato per lei assicurato. Sui social in tantissimi le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza, e non vedono l’ora di sapere quali altri look sfoggerà nelle prossime puntate dello show.