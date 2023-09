Attraverso i social Chanel Totti ha condiviso un messaggio di auguri indirizzato a suo padre, Francesco Totti.

Francesco Totti compie 47 anni e tra i primi a fargli gli auguri via social vi è stata sua figlia Chanel Totti, che ha postato nelle sue stories due teneri scatti risalenti al periodo in cui suo padre era ancora il Capitano della Roma e lei e suo fratello Cristian erano ancora bambini.

“Auguri, solo noi sappiamo”, ha scritto Chanel nel suo enigmatico messaggio dedicato all’ex calciatore.

Francesco Totti

Chanel Totti: il messaggio per il 47esimo compleanno di Totti

Attraverso i social Chanel Totti ha voluto condividere un messaggio dedicato a suo padre, Francesco Totti, che nella giornata di oggi ha raggiunto il traguardo dei 47 anni. Chanel ha un rapporto speciale con il genitore e in tanti si chiedono cosa abbia voluto dire con quell’enigmatico “solo noi sappiamo”. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ovviamente lei e Totti si sono guardati bene dallo svelare ulteriori dettagli.

Dopo la rottura tra Totti e Ilary i tre figli della coppia hanno continuato a trascorrere il loro tempo libero con entrambi i genitori e nessuno dei tre – così come il resto della famiglia – si è pronunciato sul loro addio. In tanti si chiedono se in futuro sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi e se magari i due diretti interessati romperanno il silenzio in merito alla vicenda.

Intanto sui social I fan sono in trepidante attesa di sapere come l’ex calciatore trascorrerà la giornata del suo compleanno e quale sorpresa abbia a lui riservato la fidanzata Noemi Bocchi (che nel frattempo, su Instagram, non gli ha ancora dedicato alcun messaggio).