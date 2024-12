Anna Tatangelo commossa al matrimonio del fratello Giuseppe: la cantante pubblica un post emozionante per il grande giorno.

La giornata di ieri, lunedì 16 dicembre, è stata molto speciale per Anna Tatangelo e la sua famiglia. Giuseppe, il fratello della cantante, è convolato a nozze con Annamaria Marini in una cerimonia civile a Sora, il loro paese natale. L’emozione di Anna era palpabile, e la cantante ha condiviso con i suoi follower su Instagram il suo affetto per il fratello. Scopriamo quali sono state le dolci parole di Anna nei confronti del fratello.

La commozione di Anna Tatangelo

Per l’occasione, Anna ha deciso di pubblicare un post che ha commosso i suoi fan. La foto mostrava lei e Giuseppe abbracciati in un momento di pura tenerezza.

“Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi… ma l’unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa!” ha scritto Anna. La cantante ha anche aggiunto: “È stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale“. Infine, ha concluso: “Sarai sempre il mio compagno di giochi e i miei occhi ti sorrideranno sempre con amore“.

Un matrimonio speciale e intimo

Giuseppe e Annamaria sono una coppia consolidata da oltre 20 anni e hanno due figli, Francesco, 6 anni, e Mariasole, 2. La cerimonia, semplice e intima, ha avuto luogo nel comune di Sora.

Dopo il rito civile, la festa si è spostata in un ristorante dove amici e parenti hanno festeggiato insieme agli sposi. Anna, per l’occasione, ha scelto un elegante completo pantalone scuro con camicia bianca, sfoggiando uno stile sobrio ma raffinato.

Sotto il post pubblicato da Anna Tatangelo sono arrivati tantissimi commenti di auguri da parte di amici e fan che hanno augurato tanta felicità ai neo-sposi.