Confusione al Grande Fratello: gli inquilini non riconoscono Stefania Orlando e Eva Grimaldi, gaffe in diretta.

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello, gli autori hanno deciso di mettere un po’ di pepe al gioco. Infatti, hanno fatto il loro ingresso nella Casa nuovi concorrenti, tra cui alcuni volti noti: Stefania Orlando e Eva Grimaldi.

Il ritorno di Orlando e Grimaldi nella Casa ha lasciato spiazzati alcuni concorrenti, che hanno confessato di non sapere chi fossero le due celebri figure dello spettacolo. L’episodio, ovviamente, non è passato inosservato ed è diventato virale sui social.

Grande Fratello: gli inquilini non riconoscono i vip

Durante la puntata, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno fatto il loro ingresso nella Casa, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte del pubblico. Tuttavia, alcuni inquilini del Grande Fratello si sono mostrati confusi riguardo la loro identità.

Tommaso Franchi ha dato il via alla conversazione chiedendo: “Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi? Perché dicono che è famosa?“. Una domanda che ha lasciato interdetti non solo i compagni di avventura, ma anche i telespettatori a casa.

Anche Alfonso D’Apice ha ammesso candidamente di non saperlo. A quel punto, Shaila Gatta ha provato a risolvere il mistero: “Forse è una cantante. Anzi no, magari un’attrice“. Una risposta che ha aggiunto ulteriore confusione.

Qui il video dell’ingresso di Stefania Orlando all’interno della Casa del Grande Fratello.

Javier Martinez, interrompendo l’ex velina, ha esclamato: “No ma cosa dici, non è un’attrice, ma ti pare?!“. La realtà, invece, è che Eva Grimaldi è effettivamente un’attrice di successo.

Tommaso Franchi, forse rendendosi conto dell’assurdità della situazione, ha suggerito di abbassare la voce per evitare figuracce in diretta: “Io però non le ho mai viste“.

La reazione del web alla gaffe del Grande Fratello

La chiacchierata degli inquilini del GF non è passata inosservata agli utenti del web. Molti si sono chiesti come sia possibile non conoscere Stefania Orlando, icona della televisione italiana, ed Eva Grimaldi, storica attrice e volto noto del cinema e della TV.

Sui social, l’episodio è stato commentato con ironia e incredulità. “C’era bisogno di un ripasso di cultura pop?” hanno scritto alcuni utenti, mentre altri hanno condiviso clip della conversazione diventata ormai virale.