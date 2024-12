Scompare a 67 anni l’attrice Diane Delano, star di NCIS, La vita secondo Jim e Desperate Housewives. La tragica notizia.

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: Diane Delano, celebre attrice nota per i suoi ruoli in NCIS e La vita secondo Jim, è morta all’età di 67 anni.

L’attrice è stata un volto amato della televisione americana grazie a ruoli memorabili in serie TV di successo. Tra le sue interpretazioni più iconiche, spicca il personaggio di Barbara Semanski, la poliziotta dell’Alaska nella serie comica Un medico tra gli orsi. L’attrice ha lasciato il segno anche con ruoli in serie di grande successo come Desperate Housewives, NCIS: Unìta anticrimine, La vita secondo Jim e Zoey 101.

L’annuncio della morte di Diane Delano

Nata nel 1957 a Los Angeles, Diane Delano ha dedicato la sua vita alla recitazione, iniziando già da bambina.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal suo agente Dennis Sevier, come riportato da People.com.

Northern Exposure Star Diane Delano Dies at 67 https://t.co/vl2g6UJm7u — People (@people) December 17, 2024

Diane si è spenta lo scorso venerdì nella sua casa di Sherman Oaks, in California, dopo aver combattuto contro la malattia.

“Quando Diane entrava in una stanza, sapevi che era lì. Era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà profondamente” ha dichiarato Sevier. Diane Delano è morta circondata dall’affetto dei suoi cari, ma ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l’ha amata e dei suoi fan.

La carriera brillante di Diane Delano

Oltre al cinema e alla tv, sua carriera si è estesa anche al doppiaggio. Diane Delano ha prestato la sua voce a personaggi di serie animate come Infinity Train e a videogiochi celebri come Lego Star Wars: The Skywalker Saga. L

A ricordare Diane Delano, oltre al suo agente, è stata anche l’amica e collega Stepfanie Kramer, che ha dichiarato a Deadline: “Era grande e audace, con un arguto ingegno e un perfetto tempismo comico. Diane dominava la stanza con la sua presenza unica e chiassosa. Era veramente una su un milione“.