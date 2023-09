Com’è la casa di Anna Falchi? La dimora della showgirl e attrice è un perfetto mix di eleganza e design moderno.

Showgirl, attrice e conduttrice molto apprezzata, Anna Falchi è sulla cresta dell’onda dal 1989, quando si è classificata seconda a Miss Italia. Oltre ad essere attiva in televisione, è molto seguita sui social, dove condivide spesso attimi di vita quotidiana: vediamo com’è la sua casa.

Anna Falchi: com’è la casa della showgirl?

Classe 1972, Anna Falchi è nata il 22 aprile in Finlandia. Tornata a vivere in Italia quando era giovanissima, oggi abita in una bellissima casa situata nel centro storico di Roma. La dimora si trova in un palazzo costruito nei primi anni del Novecento, composto da dieci appartamenti. Grazie alle sue condivisioni social, si nota che lo stile adottato dalla showgirl e attrice è soprattutto moderno.

Una delle stanze più condivise sui social è la cucina, dove Anna prepara ottimi manicaretti con l’aiuto della figlia Alyssa Montesi. I mobili sono bianchi e rossi, mentre i rivestimenti sono in gres effetto legno. Nella stanza c’è anche un balcone con vista su un giardino.

Il salone è un altro ambiente che la Falchi mostra spesso ai fan. Al centro della stanza c’è un divano rosso in pelle, mentre una parete è occupata da una grande libreria. Ovviamente, non mancano Dvd e Cd di ogni genere.

Anna Falchi: la camera da letto è da femme fatale

Restando nel salone della casa di Anna Falchi, altri dettagli saltano subito all’occhio. Oltre ad una grande torre gioco per il suo gatto, si nota un grande tavolo moderno con piano in legno e gambe in ferro. Spicca anche una lampada design firmata Gio Ponti.

La dimora è un perfetto mix di eleganza e design moderno. E’ ricca di personalità e stile. Insomma, è bella e speciale quanto la sua padrona.