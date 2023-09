Non fare il baluba: le origini e il significato di un modo di dire molto diffuso nelle regioni settentrionali d’Italia.

“Non fare il baluba!“. Quante volte abbiamo sentito quest’allocuzione, in televisione, al cinema, ma anche nella vita di tutti i giorni? Specialmente chi vive a Milano o più in generale nel Nord Italia si sarà più volte imbattuto in quest’espressione molto curiosa e piuttosto particolare. Ma ti sei mai chiesto cosa voglia dire davvero, e da cosa sia nata? Proviamo a scoprirlo insieme.

Origini: Non si conosce quale sia davvero l’origine del termine baluba, ma sappiamo che questo nome indica una tribù che vive nell’attuale Repubblica Democratica del Congo.

Quando si usa: Viene utilizzata questa espressione per invitare una persona a non fare sciocchezze, a non comportarsi in maniera sconsiderata.

Modi di dire: non fare il baluba

In diverse regioni dell’Italia settentrionale questo modo di dire viene utilizzata quotidianamente, anche senza conoscerne la storia, e a rischio di venir tacciati per “razzisti“. In effetti, nell’epoca del politically correct, utilizzare liberamente questo modo di dire non mette al riparo da critiche.

Baluba è il nome, infatti, di una tribù africana, e questo modo di dire potrebbe essere nato proprio dall’associazione tra una persona sciocca o ignorante e una popolazione che, almeno per quanto se ne sapeva all’epoca, viveva ancora nella giungla, lontano dai centri urbani. Oggi è diventata a tutti gli effetti, però, un’espressione dialettale, senza alcun tipo di connotazione, per indicare anche chi vive apparentemente isolato dalla civiltà.

La storia di una popolazione antica

Con il termine baluba si indica un popolo bantu che abita nell’attuale Repubblica Democratica del Congo. Le tribù di questa popolazione sono stanziate in una regione boschiva e nelle savane del sud del paese, in varie zone che oggi corrispondono alle province del Kasai occidentale e orientale e del Katanga.

Si tratta di una popolazione molto numerosa, il maggior gruppo etnico dell’intero paese, con ben 10 milioni e mezzo di individui registrati. Parlano diverse lingue, come luba, tshiluba e kiluba, e hanno sviluppato la loro società e la loro cultura fin dal quinto secolo d.C., sviluppando una comunità organizzata fatta, nel corso dei secoli, anche da minatori, fabbri, falegnami, vasai e artigiani di vario genere.