Gli animali del bosco riscuotono da sempre un certo fascino per la loro diversità e per il modo di vivere. Scopriamo quali sono i più importanti da ricordare.

Quando si parla di animali del bosco non si può evincere dal fascino che molti di loro esercitano da sempre sugli amanti degli animali. Si tratta dopotutto di esseri schivi, difficili da avvicinare e al contempo bellissimi ed in grado persino di stabilire dei contatti che, quando avvengono, sono davvero speciali. Scopriamo quindi quali sono quelli più particolari da ricordare e che, da sempre, rendono più belli e ricchi di fascino i boschi di tutto il mondo.

Quali sono gli animali che vivono nel bosco

Riguardo gli animali del bosco, un elenco vero e proprio sarebbe davvero difficile da fare. Si possono però citare quelli più noti e che sono soliti popolare questo ambiente così bello e al contempo ricco di fascino.

volpe

Tra i più noti ci sono sicuramente la volpe, l’orso bruno, il cervo, il lupo, l’orso e il cinghiale.

Ci sono poi animali più esotici che rientrano comunque tra gli animali del bosco e che sono il giaguaro, il panda gigante e la tigre.

Andando agli animaletti del bosco i più noti sono invece lo scoiattolo, il tasso, il riccio, la donnola e la marmotta. Questi, in genere, sono anche quelli più facili da avvistare.

Altri animali che vivono nei boschi

Ovviamente tra le specie di animali che popolano i boschi vanno ricordati anche gli uccelli.

Tra questi ci sono il fringuello, il picchio, lo scricciolo, l’allocco e lo sparviere.

Tra i rettili vanno invece vanno ricordati l’orbettino, la famosa vipera, la rana e la salamandrina dagli occhiali.

A prescindere dal tipo di animali, incontrarli significa aver rispetto del loro habitat e muoversi per i boschi con naturalezza. È sempre bene però limitarsi alla pura osservazione e non cercare un contatto a meno che non siano loro a farsi avanti.

In caso contrario si rischia infatti di spaventarli o di metterli inutilmente in agitazione. Cosa che con gli esseri più piccoli è solo ingiusta nei loro confronti ma che con predatori come l’orso può rivelarsi anche molto pericolosa.

