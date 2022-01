Il gatto di razza Tonchinese è davvero bellissimo. Scopriamo il suo carattere, il prezzo e cosa c’è da sapere prima di accoglierlo in casa.

Se siete amanti dei gatti Siamese e Burmese, non potete che amare anche il Tonchinese. Questo micio, infatti, nasce proprio da un incrocio tra le prime due varietà. Scopriamo le caratteristiche principali, la sua indole, il prezzo e cosa è importante sapere prima di accoglierlo in famiglia.

Tonchinese: carattere e indole

Soprannominato Tonk, il gatto Tonchinese nasce dall’incrocio tra la razza Siamese e quella Burmese ed è stato riconosciuto dalle maggiori associazioni a partire dal 1990. Intelligente e amante del gioco, il micio in questione va d’accordo sia con i fratelli della sua stessa specie che con i cani. E’ molto affettuoso e non richiede tantissime attenzioni. Di taglia media, ha un corpo molto muscoloso e può arrivare a pesare anche più i 6 chili. Per quel che riguarda il manto, è a pelo corto e mediamente folto. Il colore, invece, può avere diverse sfumature: solid, tabby, grigio/argento e mink.

Il Tonchinese ha un corpo che è un vero e proprio incrocio tra quello del Siamese e quello del Burmese. Le zampe sono fini ma proporzionate e terminano in modo ovale. La coda è sottile e si assottiglia verso la fine. Il musetto è tondo e gli occhi, a mandorla, possono essere di vari colori: acqua, blu, verdi e giallo-verde. Le orecchie, infine, sono larghe alla base e leggermente arrotondate verso l’interno.

Come accaduto per il corpo, il Tonchinese presenta un carattere che è un misto tra il Burmese e il Siamese. Forte, attivo e amabile, è anche indipendente ma ama tantissimo le attenzioni. Le richiede senza troppi preamboli e riesce a farsi capire anche solo con uno sguardo o, ancora meglio, con il suo miagolio.

Tonchinese: il prezzo del gatto

Il gatto Tonchinese, è bene sottolinearlo, potrebbe sviluppare diversi problemi di salute, gli stessi del fratello Siamese. In linea di massima, però, è soggetto specialmente a fastidiose gengiviti. Per quel che riguarda il prezzo di acquisto, questo dipende dall’allevamento/negozio dove si decide di comprarlo. Generalmente, varia tra i 600 e i 900 euro, ma può anche superare i 1000 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG