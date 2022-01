La gastroenterite del cane è una malattia comune che è importante riconoscere per tempo al fine di offrirgli le migliori cure. Ecco come riconoscerla e cosa fare.

Quando si parla di gastroenterite del cane si intende una forma di infiammazione gastrointestinale che può colpire sia lo stomaco che l’intestino tenue. Questa malattia ha inoltre diverse forme che possono andare da quella acuta a quella cronica e che, in ogni caso, è importante imparare a riconoscere. Scopriamo, quindi, quanto c’è da sapere su questo virus intestinale del cane.

Gastroenterite nei cani: i sintomi che è importante riconoscere

La gastroenterite nel cane cucciolo (nota anche come parvovirosi canina) è la forma più comune di questa malattia.

veterinaria

I più piccoli sono infatti più soggetti a prenderla nelle varie forme. Quando ciò avviene, le cause dipendono spesso da agenti infettivi presenti nel cibo o nelle bevande, da funghi e parassiti e dalla puntura di insetti.

In alcuni casi il problema può dipendere anche dalla presenza di particolari allergeni presenti nei cibi.

I sintomi della gastroenterite del cane sono:

– Vomito giallo o schiumoso

– Diarrea

– Crampi addominali

– Apatia

– Disidratazione

– Assenza di appetito

– Sangue nelle feci (in caso di gastroenterite emorragica)

Se non riconosciuta o curata, la gastroenterite virale del cane può rivelarsi letale proprio come la leishmaniosi.

Per questo motivo in presenza di sintomi è molto importante rivolgersi subito al veterinario.

Per le altre forme, in genere i risvolti sono meno gravi. Ciò nonostante è sempre molto importante far visitare prontamente il proprio cane.

Gastroenterite canina: come curarla nel modo adeguato

Quando il cane soffre di gastroenterite ma non se ne conosce l’esatta causa, il veterinario può sottoporlo ad un trattamento che ne acceleri la guarigione.

La gastroenterite del cane e l’alimentazione sono un altro aspetto importante sul quale concentrarsi.



Durante la malattia è infatti da preferire l’assenza di cibo o una dieta semiliquida a base di riso bollito e pollo alla quale andrà unita la corretta idratazione. Un percorso che in genere dura un paio di giorni.

Esiste inoltre un vaccino che può aiutare il cane. La gastroenterite nel cane vaccinato dovrebbe essere infatti più rara o con sintomi meno acuti.

