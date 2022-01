Un uomo di Daytona Beack si è scontrato con un orso che è entrato in casa attaccando i suoi tre cani, per proteggere i suoi amici a quattro zampe.

Una storia che ha dell’incredibile, in Florida un uomo è riuscito a scacciare un orso dalla sua abitazione. Voleva proteggere i suoi tre cani, attaccati dall’animale e si è scagliato contro di lui riportando lievi ferite. Alla fine l’uomo ha avuto la meglio e tutto si è concluso con un lieto fine.

L’uomo attacca l’orso per proteggere i suoi cani e la famiglia

Come riporta La Stampa, l’uomo afferma: “Non ho avuto il tempo di pensare – ha detto – ho solo pensato a quello che sarebbe potuto succedere se l’orso fosse riuscito ad entrare in casa mia, dove si trovava mia moglie e i miei cani». Si tratta del secondo incidente avvenuto in questo Stato in meno di una settimana, secondo la Commissione per la Conservazione della flora e della fauna della Florida”.

In Florida la popolazione di orsi è incrementata e episodi del genere si verificano più del dovuto. L’uomo comunque sta bene è riuscito poi anche a sbarrare la porta, bloccandola con una sedia, per non farlo più entrare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG