Rottura definitiva tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi che hanno ufficializzato la fine della storia su Instagram. Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore del Bologna la storia non è mai stata molto lineare e tra tira e molla i due si sono definitivamente lasciati dopo 2 anni di rapporto.

Angela Nasti annuncia la fine della sua relazione con Kevin su Instagram

Rispondendo ad una domanda su Instagram, Angela Nasti scrive: “Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata. Non entro nei dettagli ma ho ritenuto importante dirvelo poichè mi arrivano tanti messaggi inerenti a questa persona. Colgo l’occasione per chiedervi di non informarmi più sulla sua vita perchè non fa più parte della mia“. Con questo messaggio Angela Nasti ha informato i suoi follower sulla fine della relazione con Kevin Bonifazi. Dal tono delle sue parole sembra che i due non si siano neanche lasciati bene ma non si conoscono i motivi della rottura. Angela e Kevin si sono conosciuti nel 2019 poco dopo il termine del percorso dell’influencer a Uomini e Donne e la fine della storia con la sua scelta, Alessio Campoli.