Alba Parietti pubblica una foto di quando era giovane, lo scatto sensuale ha scaldato i suoi fan che la inondano di apprezzamenti e di “like”.

Alba Parietti pubblica una foto piuttosto piccante che infiamma gli animi dei suoi follower su Instagram. Lo scatto risale a quando l’attrice e showgirl era molto giovane e i fan apprezzano la sua bellezza. Non è la prima volta che Alba mette in risalto la bellezza dei suoi esordi ricevendo tanti apprezzamenti.

La foto a luci rosse di Alba Parietti

“Era l’era del cinghiale bianco, erano gli anni in arricchivo gli oculisti e non davo vantaggi a nessuna. Bei tempi , quando lo sguardo provocava turbamenti”. Con questa frase Alba Parietti pubblica una foto in bianco e nero che ha fatto girare la testa ai suoi fan. Completamente spogliata con solo una mano che le copre il seno e le parti intime, l’attrice e showgirl si mostra in tutta la bellezza dei suoi esordi sulle copertine. Like e commenti si sprecano e così l’attrice si sente coccolata e lusingata da tanta partecipazione al post. Dopo la sua esperienza a Tale e Quale Show, Alba si gode un po’ di tempo libero dedicandosi alla sua vita privata senza tralasciare la vanità.