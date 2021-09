In vista della fine del mandato di Angela Merkel un’azienda bavarese ha deciso di omaggiare la cancelliera con degli orsetti di peluche ispirati a lei.

Degli orsacchiotti ispirati alle fattezze di Angela Merkel saranno venduti in tiratura limitata (per un totale di 500 peluche) al valore di 189 euro l’uno. La decisione è stata presa da un’azienda di giocattoli bavarese – la Hermann Spielwaren – che ha voluto omaggiare la cancelliera in vista della fine del suo mandato dopo 16 anni al comando della Germania.

Angela Merkel: gli orsetti della cancelliera

Dopo 16 anni di onorato servizio Angela Merkel sta per abbandonare il comando della Germania e così, per omaggiare la cancelliera, una famosa azienda di giocattoli bavarese ha realizzato degli orsetti in suo onore. Simbolicamente il numero 16 di questi peluche – in edizione limitata – sarà regalato alla stessa cancelliera a cui è stato ispirato.

Gli orsetti ispirati alla Merkel sfoggeranno il suo stesso taglio di capelli, una giacca rossa e la sua tipica posa delle mani. Ciascun orsacchiotto sarà venduto al costo di 189 euro e quello di Angela Merkel non è l’unico ad esser stato realizzato dalla famosa azienda bavarese: prima di lei anche l’ex presidente Barack Obama, la Regina Elisabetta e l’ex cancelliere Helmut Schmidt sono stati realizzati in “versione orsacchiotto”. “Noi intendiamo esprimere un momento della storia contemporanea attraverso i nostri orsacchiotti, che sono una forma d’arte”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Hermann Spielwaren, Martin Hermann (stando a quanto riporta l’Agi).

La fine del mandato

Angela Merkel ha annunciato la fine del suo mandato nel 2018, all’indomani del calo di consensi per la CDU nelle elezioni in Assia. Per Forbes la famosa cancelliera tedesca è stata una delle 100 donne più potenti del mondo (dal 2006 al 2019) e sono tanti gli omaggi organizzati in vista della fine del suo mandato.