Quali sono le frasi sul cambiamento più belle di sempre? Diamo uno sguardo agli aforismi e alle citazioni che fanno bene all’anima.

In alcuni momenti della vita, le frasi sul cambiamento possono rappresentare una vera e propria carezza per l’anima. Possono servirci per noi stesse oppure per tirare su l’umore a qualcuno a noi caro. Quali sono gli aforismi e le citazioni sui cambiamenti più belle di sempre?

Frasi sul cambiamento: le più belle di sempre

Le frasi sui cambiamenti sono tante e, generalmente, servono a dare una spinta quando ci si sente ad un bivio. Non a caso, il cambiamento è l’atto e l’effetto del diventare diverso. Non cambiano solo le persone, ma anche le stagioni, gli animali, il clima e via dicendo. Quando, però, parliamo di aforismi sui cambiamenti ci riferiamo a quelli che riguardano la persona in toto, sia sul piano fisico che emozionale. Alcune delle citazioni più belle di sempre sono:

Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. (Nelson Mandela);

Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo. (Mahatma Gandhi);

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. (Sir Winston Churchill);

Il dolore rovescia la vita, ma può determinare il preludio di una rinascita. (Emanuela Breda)

Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. (Martin Luther King);

Solo i più saggi o i più stupidi degli uomini non cambiano mai. (Confucio);

Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. (Giacomo Leopardi);

Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. (Eraclito);

Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza. (Maya Angelou);

Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno niente: si limitano a piangere sulla propria situazione. Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. (Malcom X);

Ogni delusione porta, ineluttabilmente, ad un cambiamento. (Adriano Piattoni).

Le frasi sul coraggio di cambiare hanno sempre fatto parte della vita delle persone, fin dalla notte dei tempi. Pertanto, possiamo dire che l’essere umano ha sempre avuto bisogno di farsi cullare dalle parole.

Frasi sul cambiamento della vita

Per cambiare ci vuole coraggio, inutile nasconderlo. Quando siamo davanti ad un bivio, che sia professionale o personale non fa differenza, si avverte sempre un certo timore ed è anche normale che sia così. D’altronde, il grande salto, per dare qualche soddisfazione, deve scatenare infinite emozioni. Di seguito, altre delle migliori citazioni cambiamento:

L’incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche; se c’è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. (Carl Gustav Jung);

Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere. (San Tommaso Moro);

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. (Antonio Gramsci);

Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. (Greta Thunberg);

Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è lo stesso uomo. (Eraclito);

Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo bisogno, abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono. (J.K. Rowling);

La vita si ascolta così come le onde del mare… Le onde montano… crescono… cambiano le cose… Poi, tutto torna come prima… ma non è più la stessa cosa…. (Alessandro Baricco);

Per tutti i cambiamenti importanti dobbiamo intraprendere un salto nel buio. (William James);

Tutti i cambiamenti, anche i più attesi, hanno la loro malinconia, perché ciò che lasciano dietro di noi è parte di noi stessi, dobbiamo morire in una vita prima di poter entrare in un’altra. (Anatole France);

Volete cambiare il mondo? Che ne dite di cominciare da voi stessi? Che ne dite di venire trasformati per primi? Ma come si ottiene il cambiamento? Attraverso l’osservazione. Attraverso la comprensione. Senza interferenze o giudizi da parte vostra. Perché quel che si giudica non si può comprendere. (Anthony De Mello);

E se diventi farfalla

nessuno pensa più

a ciò che è stato

quando strisciavi per terra

e non volevi le ali. (Se avess’io, Alda Merini).

Una carezza per l’anima, la spinta che cerchiamo per noi stesse o che vogliamo trasmettere a qualcuno: ecco cosa sono le frasi commoventi sulle persone che cambiano.