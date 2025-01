Ancora più bello: ecco le location del film

Ecco quali sono le location di Ancora più bello, il film uscito nel 2021 diretto da Claudio Forza sequel di Sul più bello.

Dopo il successo avuto da Sul più bello, film tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, nel 2021 è uscito il sequel, Ancora più bello, che è ambientato a un anno di distanza dai fatti raccontati nel precedente film. La protagonista è sempre Marta, la sua storia d’amore con Arturo è finita e sembra andare tutto per il peggio ma, in maniera del tutto inaspettata, riceva una telefonata dall’ospedale in cui le viene detto che è stato trovato un donatore compatibile per l’operazione che deve affrontare. Vediamo ora quali sono le location di Ancora più bello.

Ancora più bello: il cast del film

La protagonista di Sul più bello, Marta, è interpretata sempre da Ludovica Francesconi. Nel cast del film ritravamo poi Jozef Giuria e Gaja Masciale, completano invece il cast principale Giancarlo Commare, Riccardo Niceforo,utia, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia, Diego Giangrasso. Ma c’è anche Loredana Bertè.

Residenze Sabaude Torino

Ancora più bello: le location del film

Così come Sul più bello, anche Ancora più bello è stato girato prevalentemente a Torino, la città dove è ambientata anche la storia raccontata.

Per le riprese e la preparazione del film sono state necessarie 27 settimane di lavoro tra il mese di giugno del 2020 e quello di giungo 2021. Tra le location che possono essere facilmente riconosciute c’è l’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, Piazza Carignano e Piazza IV marzo.

Ma i tra i luoghi che hanno ospitato gli attori e le attrici del film c’è anche l’iconico Villaggio Leumann di Collegno, l’Accademia Albertina, la Facoltà di Chimica dell’Università di Torino e la Coop di via Botticelli (che si poteva vedere anche nel precedente film, è il supermercato dove Marta va a fare la spesa).