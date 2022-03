Giovedì 17 marzo 2022 su Rai 3 inizia Amore Criminale 2022, Veronica Pivetti è ancora una volta alla guida del programma.

Storie d’amore che inizialmente sembrano come tante ma che si rivelano dei veri e propri incubi per una delle due parti e finiscono con una tragedia e il carnefice è solitamente un uomo, la vittima invece è una donna. Storie maledette che troppo spesso accadono in Italia che vengono raccontate in Amore Criminale, il programma condotto anche nell’edizione 2022 da Veronica Pivetti in onda come sempre su Rai 3.

Amore Criminale: quando va in onda

Amore Criminale va in onda al giovedì sera in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa, su Rai 3. La prima puntata dell’edizione 2022 è in programma giovedì 17 marzo. Come per tutti gli altri programmi in onda sui canali Rai, anche Amore Criminale 2022 può essere in visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Veronica Pivetti

Ricordiamo che il programma condotto da Veronica Pivetti è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Amore Criminale: la anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Amore Criminale 2022 racconta la storia di Manuela, una donna di 35 di Brescia che al lavoro ha conosciuto Fabrizio, un uomo di 48 anni sposato e con due figli. L’uomo però racconta di essere separato e inizia una relazione con Manuela che mantiene però segreta, costruendo man mano un castello di bugie.

Dopo un litigio per le ennesime bugie, Fabrizio uccide Manuela e, subito dopo l’omicidio, parte per le vacanze in Sardegna insieme alla moglie e ai figli. Le indagini riguardo all’omicidio di Manuela intanto prendono piede e al ritorno dalle vacanze Fabrizio viene arrestato. L’uomo è stato poi condannato a 16 anni di carcere con sentenza definitiva.

