In collaborazione con altre personalità, l’influencer condurrà un talk incentrato sulla psicologia e il benessere mentale.

Il 18 marzo Chiara Ferragni condurrà un talk sulla salute mentale, insieme a Danila De Stefano, CEO & Founder Unobravo. Questa startup aiuta le persone ha trovare uno psicologo online e invita a riflettere sull’importanza del benessere mentale che la stessa influencer appoggia.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Su questo nuovo talk, a parlare ci sarà anche Danila De Stefano che ha vinto il premio per imprenditrici lanciato nel luglio 2021 da Chiara Ferragni e Pantene. La startup della De Stefano si incentra appunto sul trovare uno psicologo alle persone online. La stessa Chiara Ferragni parla, come riporta SkyTg 24 dell’importanza della salute mentale: “Ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti. Negli ultimi tre anni mi sono fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti. Sì, ansia anche ora, in certi momenti. Mentre di attacchi di panico ho sofferto un po’ nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po’ di ansia – da quando ho figli mi succede spesso – cerco di concentrarmi sul lavoro o su altro, di non focalizzarmi sull’ansia”.

