Giovedì 17 marzo è terminata la seconda stagione, ma Doc 3 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo sulla fiction con Luca Argentero.

Dopo il successo della prima stagione, anche la seconda di Doc ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1: l’ultima puntata, con i sue due episodi, è andata in onda giovedì 17 marzo e ora in molti si stanno domandando se Doc 3 si farà oppure no. La risposta è sì, la fiction con protagonista Luca Argentero tornerà con nuovi episodi e nuove storie con protagonista sempre il dottor Andrea Fanti.

Doc 3 si farà: l’uscita in TV della fiction con Luca Argentero

Esattamente come la seconda stagione, anche la stagione 3 di Doc è composta da 8 puntate e quindi 16 episodi, in ogni puntata andranno in onda da due episodi ognuno dei quali è della durata di 50 minuti. Quando esce Doc 3?

Luca Argentero

Al momento una data di uscita non c’è ancora, quel che finora si sa è che le riprese inizieranno nel 2023, resta da capire se la fiction arriverà su Rai 1 nello stesso anno o nel 2024: quel che è certo è che i fan della serie TV dovranno aspettare prima di poter vedere le nuove storie con protagonista il dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero.

Doc 3: le anticipazioni sulla fiction

Cosa vedremo in Doc 3? Alcune anticipazioni sono arrivate dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli che hanno rilasciato un’intervista a Fanpage. “Si ripartirà da dove siamo arrivati nel finale della seconda stagione. Possiamo dire che comincerà una nuova avventura per Doc. Vedremo Andrea Fanti nel ruolo di primario” ha spiegato Francesco Arlanch.

Quel che è certo è che in Doc 3 vedremo nuovi personaggi. “Ci saranno nuovi specializzandi, cambiamenti e nuovi ingressi” ha spiegato sempre a Fanpage Viola Rispoli.

