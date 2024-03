Primi commenti sulle squadre appena formate per il Serale di Amici Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non hanno fatto sconti.

Il primo passo verso il Serale di Amici è stato fatto. Le squadre si sono formate e i professori hanno scelto gli allievi su cui puntare per la fase conclusiva del programma. Nel corso dell’ultimo daytime è stato tempo di commentare proprio i team creati. Spiccano, in tal senso, le parole di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sugli “antagonisti”.

Amici, Zerbi e Celentano commentano le squadre rivali

Rudy Zerbi

Riuniti in studio, i ragazzi della squadra di Zerbi e della Celentano si sono confrontanti con i due professori in merito a cosa aspettarsi per il Serale.

I ragazzi si sono detti molto felici di come si sia formata la squadra. Dello stesso avviso anche i maestri che oltre ad esaltare i propri ragazzi si sono trovati a dire la loro pure sulle altre squadre.

Nel dettaglio fa parlare il commento di Rudy sulla squadra della Cuccarini. “Mida e Sarah? Non c’è stata una sola volta in cui io abbia pensato che fossero al vostro livello o superiore”, ha detto riferendosi a Petit e Holden, suoi allievi. “Sono convinto che loro due non valgano quello che valete voi. Ovviamente dal punto di vista del canto. Voi siete superiori”.

Anche la maestra Celentano non è stata da meno con i ballerini della squadra della Cuccarini e di Todaro: “Nicholas? Credo di aver già detto tutto. Spero che al Serale faccia dei grandi passi a due. Non mi soffermerei più di tanto su questo”.

Duro parere pure su Sofia: “Sofia? Carina ma sembra un po’ una bambola assassina. Dà questo senso di ansia. Ha tutte queste facce impostate. Non la trovo così stratosferica come ballerina”.

Insomma, se le premesse per il Serale sono queste, siamo sicuri che non appena si scenderà sul palco per la fase conclusiva del programma non mancheranno i colpi di scena e le discussioni.

Di seguito anche un post Instagram del programma con parte di quanto detto dai prof: