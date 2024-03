L’ex volto di Uomini e Donne, Armando Incarnato, sbarca al cinema. Le parole dell’ex protagonista del trono over.

Dallo studio di Uomini e Donne al set cinematografico. Armando Incarnato sbarca al cinema e lo racconta a Nuovo Tv, come riportato anche da Il Messaggero e Novella 2000. L’ex volto del programma di Maria De Filippi, infatti, è pronto per la nuova avventura.

Armando Incarnato, da Uomini e Donne al cinema

Come detto, per l’ex volto di Uomini e Donne è arrivata la possibilità di partecipare ad un film, il suo primo. Si tratta di una pellicola “indipendente” e, come spiegato dallo stesso Incarnato: “Patrocinato dal Comune di Napoli, dove tutti abbiamo lavorato senza percepire un euro”, ha detto.

Importante anche il messaggio del film: “Far capire loro che, a volte, i giovani decidono di intraprendere la strada sbagliata. Siamo stati a parlare con i detenuti del regime di massima sicurezza del carcere di Secondigliano e dai loro racconti è emerso il dolore per certe scelte fatte”.

Il retroscena su Gomorra

L’esperienza con la recitazione e la passione per il settore è arrivata per Incarnato grazie a Gomorra 3. Successivamente, dall’essere un semplice spettatore per l’uomo c’era stata anche la possibilità di fare qualcosa di più: “Mi avevano chiesto di prestare una delle mie moto per una scena, ma l’attore che avrebbe dovuto guidarla non ne era capace. Il regista allora mi ha fatto indossare il casco e così ho girato la mia prima scena da stuntman”, ha raccontato.

Ma non solo: “In Gomorra 4 ho cominciato a recitare le prime battute, come braccio destro del boss, e mi sono appassionato alla recitazione. Quando, però, mi hanno proposto di girare la scena dell’omicidio di una donna, non me la sono sentita. Non mi sono presentato sul set e il regista mi ha fatto sapere che avevo chiuso“, ha svelato.

