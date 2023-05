Momento ricordi in casetta da Amici. Dopo l’assegnazione di un compito, l’allieva si è sfogata raccontando un po’ della sua vita.

Grandi emozioni nell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda. Protagonista Maddalena che dopo aver ricevuto una particolare coreografia sulle note di ‘PadreMadre’ di Cesare Cremonini si è emozionata ricordando alcuni momenti dell’infanzia difficile con i suoi genitori e parlando del rapporto che ha con loro.

Amici, i ricordi di Maddalena: le parole sui genitori

Come anticipato, nel corso del daytime di Amici andato in onda oggi, c’è stato un momento davvero tenero ed emozionante con Maddalena che dopo aver ricevuto un compito da parte del suo maestro Emanuel Lo ha parlato della sua famiglia, tra infanzia e attualità, confidandosi con Benedetta.

A generare il racconto della danzatrice, la canzone scelta per la coreografia ‘PadreMadre’.

“Mi sarebbe piaciuto vivermi un po’ di più mio padre. E anche mia sorella perché dopo la separazione questa cosa ci ha allontanato. Non lo so. Non capisco perché tutte le volte che… Sono passati 13 anni ma… Se penso a mamma mi viene in mente, beh noi due. Da quando sono nata non ricordo un momento che non ho condiviso con lei. Per me mia madre è la mia migliore amica. Se sono qui è soprattutto grazie a lei”.

E ancora, in lacrime: “Nonostante i problemi che abbiamo avuto, economici e di qualsiasi tipo, lei non mi ha mai fatto smettere di ballare. Per lei io dovevo continuare a ballare. Lei ha fatto sacrifici per farmi vedere felice. Non guarda più quello che fa bene a lei, ma quello che fa bene a noi. Sempre”.

“Il mio papà, invece, allora… Da quando sono qua, quando mi chiamava mi diceva che mi guardava sempre, tutte le sere. Era attentissimo. Questa cosa mi ha spiazzata. Non è che non è interessato a me, però, era poco… Non veniva mai ai miei spettacoli. Le poche volte che andavo da lui sviava l’argomento danza. Non gli è mai piaciuto troppo. Secondo me perché, secondo lui, ci distanziava troppo. Ora vedo nei suoi occhi che è felice. Fiero. Non riesco a dargli nessuna colpa, anche perché ho un rapporto speciale anche con mio papà”.

“Penso di aver preso l’emotività da mia madre. Lei è come me: ha le emozioni che vanno da una parte e dall’altra. Da papà ho preso, credo, la determinazione. L’essere dritta. La schiettezza. Sono tanto fiera di loro”.

