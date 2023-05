L’amore continua tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia ha festeggiato i 6 mesi insieme. Ecco come.

Hanno voluto far vedere a tutti i loro fan come hanno festeggiato un momento molto importante della loro relazione: i 6 mesi insieme. Parliamo di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che nelle scorse ore hanno pubblicato su Instagram alcune immagini relative ad un tenero momento ricco di gioia e passione.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: il sesto “mesiversario”

Antonella Fiordelisi

Come ormai tutti sappiamo, la loro relazione è iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip. Sebbene, specie all’inizio, le cose tra i due erano sembrate in salita e, anche nel corso del programm c’erano stati dei tira e molla importanti, eccoli a smentire ogni malalingua.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano essere più felici che mai e in queste ore hanno festeggiato 6 mesi di relazione. “Metà anno insieme”, ha scritto la giovane 25enne su Instagram accompagnando il tutto con un breve filmato.

Proprio nella clip si vedono i due molto felici e innamorati con tanto di lettone adibito “a festa”.

Palloncini, colori rosso passione, ma anche la scritto “Love” con tanto di composizione di barrette Kinder.

I due sono molto attivi sui social e lo fanno anche per via dei tantissimi fan che li sostengono. I loro supporters si chiamano “Donnalisi” e sono rimasti molto colpiti da questo festeggiamento davvero molto tenero e romantico.

Per tanti, la coppia non sarebbe durata, e invece, con sorpresa, pare che le cose vadano a gonfie vele.

I due già convivono a Milano nella casa di Antonella e, a giugno prossimo, la famiglia di lei dovrebbe conoscere quella di lui.

A questo punto non resta che far loro gli auguri per una relazione sempre migliore.

Di seguito anche un post Instagram della ragazza con una breve clip dei festeggiamenti:

