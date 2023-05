Carriera e vita privata e anche un sogno per il futuro: tutte le parole di Carmen Russo tra lavoro e l’amore per Enzo Paolo Turchi.

50 anni di carriera, la famiglia, la figlia e un sogno nel cassetto ancora da realizzare. Carmen Russo si è raccontata a 360° a Fanpage svelando alcune particolarità del rapporto col marito Enzo Paolo Turchi ma anche della bella famiglia che hanno costruito con Maria, la loro figlia ormai di 10 anni.

Carmen Russo: il sogno nel cassetto

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

L’intervista alla Russo ha toccato diversi temi ma è iniziata con la famiglia e con la bellezza di essere genitori: “Io ho capito che i figli fanno diventare mamme e papà in una maniera che non credevo possibile. Crescendo Maria, sto diventando sempre di più mamma. Io ed Enzo Paolo abbiamo avuto successo, ma quello più grande è lei”.

E su Enzo Paolo: “Mi ha capita più di tutti? Non solo, mi ha sempre fatto fare le cose giuste. Questo è fondamentale. È sempre stato molto obiettivo nei miei confronti.

Proprio a proposito del legame con suo marito, la bella Carmen ha raccontato di avere un sogno: “Manca un varietà a nome nostro? Non mi pongo il problema di quello che potrei fare, ma quello che devo fare per farlo bene al momento. Non si può entrare nelle scelte dell’editore, della Rai o di altri, però posso dire che tante cose ne avremmo da dire”. E ancora: “Ci piacerebbe fare una sorta di docu-fiction sulla riga di Sandra e Raimondo, la quotidianità vissuta dal nostro punto di vista. Si potrebbe raccontare anche quella che è la nostra esperienza come famiglia. Abbiamo anche il titolo ‘Casa Turchi’ o ‘Mamma li Turchi'”.

Di seguito un post Instagram della famiglia nel giorno di Pasqua con gli auguri per i fan:

