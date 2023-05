Dopo le news sui casi di Covid nella scuola di Amici, una piccola “conferma” sulla situazione arriva da Cricca, appena uscito dal programma.

Allarme Covid ad Amici. Dopo la notizia dei due casi che avrebbero colpito appunto due allievi, sono arrivate ulteriori novità a proposito del numero dei positivi che sarebbe salito a 14 tra alunni e staff del programma. A dare una sorta di conferma di quanto starebbe accadendo nella casetta del talent show, anche un messaggio di Cricca, appena uscito dalla trasmissione, che ha affermato di non stare bene.

Amici, Cricca “conferma” i casi di Covid nella scuola? Le parole

Maria De Filippi

Attraverso un videomessaggio mandato ad una sua fanpage, Cricca ha comunicato di non poter prendere parte ad alcun evento a causa di problemi di salute. “Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità. Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”.

Sebbene il ragazzo non abbia parlato di Covid, sembra chiaro come il malessere possa essere quantomeno associato ai rumors che stanno arrivando nelle ultime ore sui vari casi di coronavirus nella scuola di Amici.

Staremo a vedere se a tal proposito arriveranno novità ufficiali da parte del talent. Per il momento appare difficile ipotizzare che la programmazione possa andare avanti in modo regolare con la registrazione del giovedì e la messa in onda di sabato.

Di seguito anche il post su Twitter ripreso dall’account Amici News:

Anche Cricca non sta tanto bene, la conferma arriva da questo video.#Amici22 pic.twitter.com/KtPBV29Sgu — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG