Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del Serale di Amici, un gesto di Maria De Filippi non è piaciuto ai telespettatori.

Un’altra puntata del Serale di Amici è terminata con Cricca che è stato eliminato. Nel corso della messa in onda della trasmissione sabato sera a prendersi la scena, oltre agli allievi è stata anche Maria De Filippi per un gesto che alcuni telespettatori hanno notato e, a dire la verità, criticato molto aspramente.

Amici, il gesto di Maria De Filippi e le critiche

Come detto, un’altra puntata del Serale di Amici è andata in scena sabato sera. Tra le varie esibizioni, polemiche ed eliminazione, ad attirare l’attenzione è stata anche la padrona di casa.

Infatti, al momento del primo ballottaggio per mandare uno degli allievi alla fase dell’eliminazione finale, dopo la prima manche, al momento delle carte tra Cricca e Maddalena, la De Filippi è stata pizzicata a “prendere le parti” del cantante.

La presentatrice, infatti, quando veniva svelato il nome dell’alunno che sarebbe andato poi alla fase dell’eliminazione, si è messa dietro al ragazzo e lo ha abbracciato (o quasi). Nulla di male, se non fosse che lo stesso trattamento non è stato riservato anche a Maddalena che, invece, attendeva da sola quel momento.

Sui social, molti telespettatori hanno criticato il comportamento della Queen di Mediaset. “La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia Cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena…”.

E ancora: “Devo dire che è bruttissimo vedere Maddy abbracciarsi praticamente da sola e Maria abbracciare Cricca in un momento così”.

Insomma, anche la conduttrice non è esente da critiche ogni tanto. Probabile, però, che l’affetto mostrato a Cricca sia stato dovuto non solo alle quasi lacrime del ragazzo ma al fatto che camminando mentre aspettava il momento, la Queen si è ritrovata proprio vicino a lui per caso. Crediamo che lo stesso avrebbe fatto trovandosi dalla parte opposta dello studio.

Di seguito anche alcuni post su Twitter di svariati utenti che si sono lamentati per l’episodio:

la mancanza di professionalità di maria che durante le carte abbraccia cricca solo perché sta per piangere fregandosene di maddalena il primo che osa dire che non è raccomandato gli spacco la faccia sta cosa è vergognosa. — 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂🍉 (@stopwoooork) April 29, 2023

è bruttissimo vedere maddy abbracciarsi praticamente da sola e maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui maddy ti abbraccio io❤️‍🩹 #amici22 pic.twitter.com/bLI0GmCYzM — g – tulipani blu’s era 🌷💙 (@giuliaastrangis) April 29, 2023

