Sempre molto vicina ai suoi fan, Chiara Ferragni non si è sottratta ad alcune domande indiscrete anche sulla sua famiglia e il futuro.

Sui social non manca mai di mostrare contenuti molto interessanti sul suo lavoro ma anche sulla sua vita privata con scatti in famiglia, uscite di gruppo con figli e marito e anche con gli amici. Ovviamente, però, Chiara Ferragni non può far mancare anche il “dialogo” con i fan. Per questo, in un recente box domande, l’impreditrice digitale si è ritrovata a rispondere ad alcune curiosità. Una di queste la possibilità di avere un altro figlio.

Chiara Ferragni, le parole sul possibile terzo figlio

Già mamma di Leone e Vittoria, la bella Chiara potrebbe desiderare, in futuro, un altro bimbo. La conferma è arrivata dalle sue risposte alle domande dei fan proprio su questo argomento.

Nelle ultime ore, come detto, parlando in un box domande, la moglie di Fedez ha parlato a cuore aperto del futuro e dell’ipotesi di diventare madre per la terza volta.

“Ho sempre pensato di avere tre bambini come mia madre”, ha esordito l’influencer e imprenditrice. Poi, però, è arrivata anche una precisazione. “Ma vedremo cosa ci riserverà il futuro. Non sarei ancora pronta ad avere un terzo bambino”.

Insomma, almeno per questo momento, la pista terzo figlio non è prevista anche se non è del tutto esclusa per il futuro visto il desiderio di essere come sua madre che ne ha avuto, appunto, tre.

Staremo a vedere se più avanti ci saranno commenti anche da parte del marito Fedez o, magari, qualche box domande di coppia.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’impreditrice digitale che ha pubblicato due foto davvero simpatiche e autoironiche:

